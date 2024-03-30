Но прежде чем объяснить, из-за чего может погибнуть целое племя, стоит отметить, что оно живет без контактов с остальным миром.
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Попытки связаться с островитянами совсем недавно закончились смертью исследователей. Но и перспективы выжить в современном мире для островитян выглядят не очень хорошо.
От чего может вымереть целое племя
Искусственный интеллект предположил, что если островитяне окажутся в Лондоне, то для них это будет роковым испытанием.
ИИ предположил, что передвигаться по городу островитянам будет непросто, поскольку густонаселенные районы очень "контрастируют с тропическим лесом". Также сентинельцы не знают, что такое дорожное движение, здания или искусственное освещение. Большое значение в выживании будут иметь языковые барьеры потому, что сентинельский язык неизвестен посторонним. А это делает общение "невозможным".
Их культура вращается вокруг самодостаточности и подозрительности к посторонним. Быстрый темп Лондона и мультикультурная среда были бы потрясающими,
– отметил бот Gemini.
Но самым главным испытанием для племени стали бы болезни. Даже обычный грипп может иметь разрушительные последствия для их населения, поскольку иммунитет практически отсутствует.