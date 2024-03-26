По словам Вучича, представитель оппозиции использовал туалетную бумагу, чтобы бросить ею в новоназначенного спикера Ану Брнабич.

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Как это прокомментировала оппозиция

Лидер оппозиционной Партии свободы и справедливости Драган Джилас заявил, что его коллега Александар Йованович Цута, который бросил бумагу, ничего не украл.

В Уголовном кодексе... написано, что для того, чтобы что-то было кражей, недостаточно просто завладеть чужим движимым имуществом, но должен быть умысел получить неправомерную выгоду. Коллега Йованович взял туалетную бумагу, а потом использовал ее по назначению,

– отметил он.

Сам же президент заявил, что если это та Сербия, которую оппозиция предлагает гражданам, он считает, что она никогда не придет к власти.

Справка. Президент Сербии Александар Вучич после начала полномасштабного нападения России на Украину решил, как и другие страны, осудить конфликт, но к санкциям не присоединился. Он также назвал россиян "дружественным народом".

Добавим, что накануне депутаты парламента Сербии избрали спикером парламента экс-премьера Ану Брнабич. До этого она в течение 7 лет возглавляла правительство.

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