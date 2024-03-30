Але перш ніж пояснити, через що може загинути ціле плем'я, варто зазначити, що воно живе без контактів з рештою світу.

Дивіться також Президент Сербії звинуватив опозицію в крадіжці туалетного паперу у будівлі парламенту

Спроби зв'язатися з остров'янами зовсім недавно закінчилися смертю дослідників. Але й перспективи вижити в сучасному світі для остров'ян виглядають не дуже добре.

Від чого може вимерти ціле плем'я

Штучний інтелект припустив, що якшо остров'яни опиняться у Лондоні, то для них це буде фатальним випробуванням.

Довідка. Північний Сентінелський острів, один з Андаманських островів, індійського архіпелагу в Бенгальській затоці, має повну заборону на відвідування туристів, побоюючись, що хвороби можуть поширитися і вбити населення.

ШІ припустив, що пересуватися містом остров'янам буде непросто, оскільки густонаселені райони дуже "контрастують із тропічним лісом". Також сентінельці не знають, що таке дорожній рух, будівлі чи штучне освітлення. Велике значення у виживанні матимуть мовні бар'єри тому, що сентінельська мова невідома стороннім. А це робить спілкування "неможливим".

Їхня культура обертається навколо самодостатності та підозрілості до сторонніх. Швидкий темп Лондона і мультикультурне середовище були б приголомшливими,

– зазначив бот Gemini.

Але найголовнішим випробуванням для плем'я стали б хвороби. Навіть звичайний грип може мати руйнівні наслідки для їхнього населення, оскільки імунітет практично відсутній.