Этот вопрос исследовал ученый из Университета Калгари (Канада) Пол Фейри.

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Какие прогнозы таки сбылись

Как отметил Пол Фейри, особенно точными оказались предположения относительно концепции городов будущего. В список вещей, которые оказались близкими к истине, входят:

"автомобили, движущиеся на скоростных трассах через центр города",

"постоянно живые тротуары",

"количество автомобилей увеличивается и размножается бесконечно".

В той же рубке утверждали, что резкое увеличение количества машин приведет к вымиранию лошадей. К счастью, лошади не вымерли, хотя сферы их использования значительно сократились.

Среди других вещей, о которых рассказывалось в рубке, были предсказания о том, что люди будут жить до 100 лет, и хотя это, конечно, не является абсолютным правилом, в наши дни это далеко не редкость. Также было предсказание, что многоквартирные дома будут высотой в 100 этажей – и это, безусловно, правда. А вот пророчество "кино принесет мир во всем мире" пока что не сбылось.

Ранее искусственный интеллект Gemini от Google предупредил человечество о вымирании целого племени. Речь идет о людях, живущих на Северном Сентинелском острове. Правда, произойти это может только при одном условии.