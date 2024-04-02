Це питання дослідив вчений з Університету Калгарі (Канада) Пол Фейрі.

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Які прогнози таки збулися

Як зазначив Пол Фейрі, особливо влучними виявилися припущення щодо концепції міст майбутнього. До списку речей, які виявилися близькими до істини, входять:

"автомобілі, що рухаються на швидкісних трасах через центр міста",

"постійно живі тротуари",

"кількість автомобілів збільшується і розмножується нескінченно".

У тій самій рубці стверджували, що різке збільшення кількості машин призведе до вимирання коней. На щастя, коні не вимерли, хоча сфери їхнього використання значно скоротилися.

Серед інших речей, про які розповідалося в рубці, були передбачення про те, що люди житимуть до 100 років, і хоча це, звичайно, не є абсолютним правилом, у наші дні це далеко не рідкість. Також було передбачення, що багатоквартирні будинки будуть заввишки в 100 поверхів – і це, безумовно, правда. А ось пророцтво "кіно принесе мир у всьому світі" поки що не збулося.

Раніше штучний інтелект Gemini від Google попередив людство про вимирання цілого племені. Мовиться про людей, що живуть на Північному Сентінелському остріві. Щоправда, статися це може лише за однієї умови.