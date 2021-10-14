Присмотритесь внимательнее: 15 фото странных теней, которые вызовут у вас несколько вопросов
Источник:Reddit
Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни ошибался и видел не то, что было на самом деле. Виной этому могут быть банальная невнимательность, нестандартный угол зрения или природные и физические явления.
Достаточно часто оптические иллюзии образуют тени с помощью лучей света и определенных объектов, которые встретились в нужный момент. Иногда этот тандем может создать просто невероятное зрелище, чтобы понять и объяснить которое нужно хорошенько присмотреться.
Это интересно Возрастные ограничения для гемблеров: со скольких лет можно играть в казино в разных странах
"Тень от моих джинсов похожа на лицо"
Фото Reddit / naritadivorce
"Тень от настольной игры"
Фото Reddit / Bancaghedon
"Я действительно подумал, что моя машина повисла над землей"
Фото Reddit / theam107
"Безликая тень"
Фото Reddit / HappyColoredMarble
"Здесь всего 3 настоящие спирали. Другие – их тени"
Фото Reddit / лягушки-цветы
"Тень похожа на картину"
Фото Reddit / Panishev
"Тени от решетки создают трехмерный эффект"
Фото Reddit / Mike_ZzZzZ
"Это просто тени между двумя чашками"
Фото Reddit / Shitstorm21
"Эта тень идеально совпадает с фонарем"
Фото Reddit / Caittcam
"Тень на лестнице выглядит, как еще одна лестница"
Фото Reddit / JazzFricker
"Эта тень создает впечатление, будто он летит"
Фото Reddit / Tommytwooo
"Видите лица, которые отражаются от помятой бумаги?"
Фото Reddit / mildasfuck
"Тени от облаков создают впечатление летающих островов"
Фото Reddit / WheatenFang40
"Солнце светит на отель Palace в Сан-Франциско"
Фото Reddit / bleimanb
"В Шотландии даже тени в клеточку"
Фото Reddit / BookerDeWittsCarbine
На тему Ни капли фотошопа: 15 забавных оптических иллюзий, которые озадачат каждого