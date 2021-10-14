Досить часто оптичні ілюзії утворюють тіні за допомогою променів світла та певних об'єктів, які зустрілися у потрібний момент. Часом цей тандем може створити просто неймовірне видовище, щоб зрозуміти та пояснити яке потрібно добряче придивитися.
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"Тінь від моїх джинсів схожа на обличчя"
Фото Reddit / naritadivorce
"Тінь від настільної гри"
Фото Reddit / Bancaghedon
"Я справді подумав, що моя машина повисла над землею"
Фото Reddit / theam107
"Безлика тінь"
Фото Reddit / HappyColoredMarble
"Тут лише 3 справжні спіралі. Інші – їхні тіні"
Фото Reddit / frogs-and-flowers
"Тінь схожа на картину"
Фото Reddit / Panishev
"Тіні від ґрат створюють тривимірний ефект"
Фото Reddit / Mike_ZzZzZ
"Це просто тіні між двома чашками"
Фото Reddit / Shitstorm21
"Ця тінь ідеально збігається з ліхтарем"
Фото Reddit / Caittcam
"Тінь на сходах виглядає, як ще одні сходи"
Фото Reddit / JazzFricker
"Ця тінь створює враження, ніби він летить"
Фото Reddit / Tommytwooo
"Бачите обличчя, які відбиваються від пом'ятого паперу?"
Фото Reddit / mildasfuck
"Тіні від хмар створюють враження літаючих островів"
Фото Reddit / WheatenFang40
"Сонце світить на готель Palace у Сан-Франциско"
Фото Reddit / bleimanb
"У Шотландії навіть тіні у клітинку"
Фото Reddit / BookerDeWittsCarbine
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