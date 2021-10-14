Достаточно часто оптические иллюзии образуют тени с помощью лучей света и определенных объектов, которые встретились в нужный момент. Иногда этот тандем может создать просто невероятное зрелище, чтобы понять и объяснить которое нужно хорошенько присмотреться.

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"Тень от моих джинсов похожа на лицо"

Фото Reddit / naritadivorce

"Тень от настольной игры"

Фото Reddit / Bancaghedon

"Я действительно подумал, что моя машина повисла над землей"

Фото Reddit / theam107

"Безликая тень"

Фото Reddit / HappyColoredMarble

"Здесь всего 3 настоящие спирали. Другие – их тени"

Фото Reddit / лягушки-цветы

"Тень похожа на картину"

Фото Reddit / Panishev

"Тени от решетки создают трехмерный эффект"

Фото Reddit / Mike_ZzZzZ

"Это просто тени между двумя чашками"

Фото Reddit / Shitstorm21

"Эта тень идеально совпадает с фонарем"

Фото Reddit / Caittcam

"Тень на лестнице выглядит, как еще одна лестница"

Фото Reddit / JazzFricker

"Эта тень создает впечатление, будто он летит"

Фото Reddit / Tommytwooo

"Видите лица, которые отражаются от помятой бумаги?"

Фото Reddit / mildasfuck

"Тени от облаков создают впечатление летающих островов"

Фото Reddit / WheatenFang40

"Солнце светит на отель Palace в Сан-Франциско"

Фото Reddit / bleimanb

"В Шотландии даже тени в клеточку"

Фото Reddit / BookerDeWittsCarbine