На развлекательном портале Reddit есть отдельный раздел Confusing Perspectives, где пользователи публикуют интересные оптические иллюзии. Среди них есть как просто смешные, так и действительно шокирующие, поэтому просмотр этих фото может затянуть надолго. Развлечения 24 подобрали для вас 15 самых интересных снимков.
Это интересно Сумасшедшие пари и самые странные ставки, которые делали игроки в азартных играх
Лампа отражается в солнцезащитных очках
Фото Reddit / Youngack
Девочка позирует с пакетом попкорна
Фото Reddit / shellybean23
Это лужа, а не лес
Фото Reddit / Your_Future_Attorney
Кошка развлекается на рок-концерте?
Фото Reddit / jocoiscool
Вы тоже видите здесь Альфа в солнцезащитных очках?
Фото Reddit / SalazarRED
Просто два человека держат зеркало
Фото Reddit / mehrajsaqib
А на этом фото 4 человека
Фото Reddit / BalrogBunghole
Какие красивые ножки
Фото Reddit / Boardindundee
Кошка или птица?
Фото Reddit / jesusgains
Эти светильники выглядят как инопланетное вторжение
Фото Reddit / SoVeryKerry
Девочка стоит за стеной
Фото Reddit / MK24ever
В метро заметили ногу без человека
Фото Reddit / wowsuchwows
Мальчик с очень острыми зубами
Фото Reddit / maraa5
Это просто замерзшее лобовое стекло
Фото Reddit / Liamers
Анубис, это ты?
Фото Reddit / Palifaith
Смотрите также Все, как и тогда: 15 людей, которые воссоздали свои старые фото через десятки лет