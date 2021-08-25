На развлекательном портале Reddit есть отдельный раздел Confusing Perspectives, где пользователи публикуют интересные оптические иллюзии. Среди них есть как просто смешные, так и действительно шокирующие, поэтому просмотр этих фото может затянуть надолго. Развлечения 24 подобрали для вас 15 самых интересных снимков.

Это интересно Сумасшедшие пари и самые странные ставки, которые делали игроки в азартных играх

Лампа отражается в солнцезащитных очках

Фото Reddit / Youngack

Девочка позирует с пакетом попкорна

Фото Reddit / shellybean23

Это лужа, а не лес

Фото Reddit / Your_Future_Attorney

Кошка развлекается на рок-концерте?

Фото Reddit / jocoiscool

Вы тоже видите здесь Альфа в солнцезащитных очках?

Фото Reddit / SalazarRED

Просто два человека держат зеркало

Фото Reddit / mehrajsaqib

А на этом фото 4 человека

Фото Reddit / BalrogBunghole

Какие красивые ножки

Фото Reddit / Boardindundee

Кошка или птица?

Фото Reddit / jesusgains

Эти светильники выглядят как инопланетное вторжение

Фото Reddit / SoVeryKerry

Девочка стоит за стеной

Фото Reddit / MK24e ver

В метро заметили ногу без человека

Фото Reddit / wowsuchwows

Мальчик с очень острыми зубами

Фото Reddit / maraa5

Это просто замерзшее лобовое стекло

Фото Reddit / Liamers

Анубис, это ты?

Фото Reddit / Palifaith

Смотрите также Все, как и тогда: 15 людей, которые воссоздали свои старые фото через десятки лет