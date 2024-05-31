"А голову ты дома не забыл": подборка смешных анекдотов и мемов о школе

31 мая 2024, 12:10
Читати новину українською

Школа – это место, где мы не только получаем знания, но и находим друзей, переживаем незабываемые моменты и учимся преодолевать трудности. Последний звонок – это особый день, который символизирует окончание учебного года, а для выпускников – и прощание со школой.

Уже традиционно в последние дни мая во всех школах Украины звучит последний звонок. Предлагаем вместе с Развлечения 24 вспомнить школьные годы.

Смотрите также Макрон показал российские базы, которые надо бомбить: у врага уже подгорает

Анекдоты о школе

Урок биологии:

  • Маша, где живут киты?
  • В море.
  • А где находится море?
  • В учебнике по географии, на странице 37.

На уроке математики:

  • Петя, если у тебя есть 10 яблок и ты отдал 3, сколько у тебя осталось?
  • Ну, 10. Я же не дурак, чтобы свои яблоки отдавать!

На контрольной:

  • Иван, списываешь у Леночки?
  • Нет, Мария Ивановна, я лишь проверяю, правильно ли она списывает у меня.

Мемы про школу

Автор: Альона Захарова