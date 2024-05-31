"А голову ты дома не забыл": подборка смешных анекдотов и мемов о школе
31 мая 2024, 12:10Читати новину українською
Школа – это место, где мы не только получаем знания, но и находим друзей, переживаем незабываемые моменты и учимся преодолевать трудности. Последний звонок – это особый день, который символизирует окончание учебного года, а для выпускников – и прощание со школой.
Уже традиционно в последние дни мая во всех школах Украины звучит последний звонок. Предлагаем вместе с Развлечения 24 вспомнить школьные годы.
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Анекдоты о школе
Урок биологии:
- Маша, где живут киты?
- В море.
- А где находится море?
- В учебнике по географии, на странице 37.
На уроке математики:
- Петя, если у тебя есть 10 яблок и ты отдал 3, сколько у тебя осталось?
- Ну, 10. Я же не дурак, чтобы свои яблоки отдавать!
На контрольной:
- Иван, списываешь у Леночки?
- Нет, Мария Ивановна, я лишь проверяю, правильно ли она списывает у меня.