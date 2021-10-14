Помидорная кровь: Heinz представил "кровавый кетчуп" к Хэллоуину
Источник:Heinz
На кануне праздника Всех Святых компания Heinz выпустила коллекционную ограниченную серию кетчупа. Это классическая продукция, которую можно использовать в качестве макияжа или поддельной крови для празднования Хэллоуина.
HEINZ Tomato Blood – самый любимый кетчуп Америки, который вернулся в новом костюме. Выпуск праздничного набора бренда посвящен вечеру Всех Святых – Хэллоуину.
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Самый страшный соус, который можно добавить к обеденному столу, будет присутствовать в продуктовых магазинах и на сайте HeinzHalloween.com в течение всего октября. Помимо бутылки кетчупа Tomato Blood, набор включает:
- палитру для макияжа;
- набор кистей;
- губку и пипетку;
- лист со стразами;
- тату-лист;
- зубы вампира;
- жуткие накладные ресницы.
Таким образом HEINZ дарит фанатам возможность полностью окунуться в атмосферу Хэллоуина.
Мы считаем, что если у вас есть HEINZ, у вас есть костюм! Этот Хэллоуин ничем не отличается, и мы с нетерпением ждем волшебно жутких костюмов, которые люди придумывают, используя кетчуп из томатной кровью HEINZ,
– заявили в компании.
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