HEINZ Tomato Blood – найулюбленіший кетчуп Америки. який повернувся у новому костюмі. Випуск святкового набору бренду присвячений вечору всіх святих – Гелловіну.

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Найстрашніший соус, який можна додати до обіднього столу, буде присутня в продуктових магазинах і на сайті HeinzHalloween.com протягом усього жовтня. Крім пляшки кетчупу Tomato Blood, набір включає:

палітру для макіяжу;

набір кистей;

губку і піпетку;

лист зі стразами;

тату-лист;

зуби вампіра;

моторошні накладні вії.

Таким чином HEINZ дарує фанатам можливість повністю зануритися в атмосферу Гелловіну.

Ми вважаємо, що якщо у вас є HEINZ, у вас є костюм! Цей Гелловін нічим не відрізняється, і ми з нетерпінням чекаємо чарівно моторошних костюмів, які люди придумують, використовуючи кетчуп з томатною кров'ю HEINZ,

– заявили у компанії.

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