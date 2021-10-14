HEINZ Tomato Blood – самый любимый кетчуп Америки, который вернулся в новом костюме. Выпуск праздничного набора бренда посвящен вечеру Всех Святых – Хэллоуину.

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Самый страшный соус, который можно добавить к обеденному столу, будет присутствовать в продуктовых магазинах и на сайте HeinzHalloween.com в течение всего октября. Помимо бутылки кетчупа Tomato Blood, набор включает:

палитру для макияжа;

набор кистей;

губку и пипетку;

лист со стразами;

тату-лист;

зубы вампира;

жуткие накладные ресницы.

Таким образом HEINZ дарит фанатам возможность полностью окунуться в атмосферу Хэллоуина.

Мы считаем, что если у вас есть HEINZ, у вас есть костюм! Этот Хэллоуин ничем не отличается, и мы с нетерпением ждем волшебно жутких костюмов, которые люди придумывают, используя кетчуп из томатной кровью HEINZ,

– заявили в компании.

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