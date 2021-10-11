Посетителям устроили экскурсию по цехам завода. Там роботы-сборщики кузовов устроили перформанс: они танцевали перед зрителями и рисовали для них картины. Кроме того, на открытии первого в Европе завода Tesla "Гигафабрики" Илон Маск анонсировал открытие рейв-клуба и выпуск Tesla Giga Bier.

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Известный инженер планирует наладить производство собственного пива. На территории завода построят пивоварню. Глава Tesla также показал бутылку с необычным дизайном, как у Cybertruck – резкие линии и углы бутылки напоминают кузов будущего полностью электрического пикапа.

Мы собираемся построить завод прямо на территории. А потом у нас будут граффити по всей фабрике, снаружи и так далее. Так что я думаю, это будет круто. И мы даже собираемся выпить пива,

– сказал Илон Маск.

Детали производства пока не известны. Возможно, пиво будут выпускать только для будущих работников завода или наладят его полноценную продажу. Вместе с пивзаводом и рейв-клубом на "Гигафабрике" построят собственную железную дорогу.

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