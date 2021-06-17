В субботу, 12 июня, муниципальной охране из "Экопатруля" поступил срочный вызов от семейной пары. Люди обнаружили в своей квартире непрошеного гостя и поспешили обратиться за помощью.

Это интересно Индийский рамми: азартная карточная игра, которая подарит острые ощущения и веселье

Опасным гостем заинтересовалась собака супругов. Она привлекла внимание хозяев громким лаем,

– рассказал старший инспектор городской стражи Варшавы Ежи Ябрашко.

Пара предполагает, что скорпион приехал с ними из самой Италии, но, как и когда он пробрался в багаж туристы не знают. Представители "Экопатруля" прибыли на место, поймали несколькосантиметрового скорпиона и доставили его в Варшавский зоопарк. К счастью при этом никто не пострадал.

Заметим, что укус скорпиона – чрезвычайно опасен. Его яд в зависимости от вида членистоногого, может вызвать ряд неприятных симптомов (зуд, головную боль, тошноту, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение и так далее) или гораздо более серьезные последствия, в том числе потерю сознания, паралич и даже смерть.

На тему Во Флориде американец пришел на почту и встретил там огромного аллигатора