Как только животное обнаружили, в отделение сразу же вызвали полицию и представителей службы по отлову диких животных. Специалисты прибыли на место и вывезли аллигатора. При этом никто не пострадал.

Это интересно Как появились игральные карты: история, виды, интересные факты

На официальной фейсбук-странице офиса шерифа округа Эрнандо сообщили, что в этом почтовом отделении установлены двойные автоматические двери, реагирующие на движение. Правоохранители предполагают, что именно этот факт позволил аллигатору пробраться внутрь.

Стоит отметить, что во Флориде довольно часто можно встретить аллигатора, особенно в весенне-летний период. Сейчас у них сезон спаривания, и это время они становятся очень активными.

Правоохранители и специалисты по отлову диких животных постоянно напоминают флоридцам о правилах безопасности в случае встречи с аллигатором. Они советуют сразу же обратиться за помощью, и ни в коем случае не приближаться к животному и не кормить его.

На тему В США на парковке нашли 3-метрового аллигатора: он прятался под машиной – видео