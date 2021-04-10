Во Флориде возле жилого комплекса нашли огромного 3-метрового аллигатора. Он сидел под припаркованной машиной.

На это место вызвали полицию и представителей Комиссии по охране дикой природы. Им удалось перевезти животное на крокодиловую ферму. К счастью, ни крокодил, ни люди, которые его транспортировали, не пострадали.

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Полицейские рассказали, что не знают, откуда пришел аллигатор. Неподалеку от парковки есть пруд, но крокодил слишком большой, чтобы жить там. Вероятно, что он преодолел немалый путь до того как спрятался под автомобилем.

В Комиссии по охране дикой природы говорят, что весна и лето – сезон спаривания у аллигаторов. В это время они становятся очень активными. Когда температура воздуха растет, у них ускоряется метаболизм, и они отправляются на поиски пищи.

Смотрите видео: 3-метрового аллигатора нашли под припаркованной машиной

Флоридцев предупредили, что подобные инциденты могут случаться все чаще, поэтому им следует соблюдать правила безопасности. Специалисты советуют людям быть осторожными, не купаться в непроверенных местах и в темное время суток. Если же они увидят крокодила, необходимо сохранять дистанцию и сразу обратиться за помощью. Кормить аллигатора ни в коем случае нельзя.