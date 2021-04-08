В сети появилось впечатляющее видео из супермаркета в Таиланде, куда пробрался огромный варан. Пользователи интернета шутят, что этот ящер – Годзилла в реальной жизни.

В коротком видеоролике можно увидеть как гигантский варан (длиной примерно 1,8 метра) карабкается вверх по полкам с товарами. Животному быстро удалось добраться до цели –самой верхней полки.

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Справка. Варанов считают одними из самых больших ящериц в мире. Взрослый варан может весить более 50 килограммов. Эти животные распространены в Африке, Азии, Австралии и Новой Гвинее. В основном вараны питаются мелкими животными и держатся в стороне от людей.

Огромный варан в таиландском супермаркете: смотрите видео

Несмотря на довольно устрашающую картину, посетители магазина не очень испугались. На видео слышен смех и даже подбадривающие реплики – люди как будто хотели, чтобы ящер добрался до своей цели. Это неудивительно, ведь вараны – довольно распространенные в Таиланде животные, поэтому местные жители уже привыкли часто их видеть.



Варан устроил хаос в магазине / Фото из фейсбука Jejene Narumpa

По словам свидетелей, никто из посетителей магазина не пострадал. Продукты ящер тоже не трогал – только разбросал их, пока взбирался вверх.

Продавец магазина позвонил в полицию. Правоохранители вызвали в супермаркет специалистов-дрессировщиков. Они на некоторое время усыпили животное с помощью транквилизаторов, чтобы вернуть его в природную среду.