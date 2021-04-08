Годзілла у реальному житті: в Таїланді величезний варан влаштував безлад у супермаркеті – відео
В мережі з'явилося вражаюче відео із супермаркету в Таїланді, куди пробрався величезний варан. Користувачі інтернету жартують, що цей ящір – Годзілла у реальному житті.
Джерело:Global News
У короткому відеоролику можна побачити як гігантський варан (довжиною приблизно 1,8 метра) видирається вверх по полицях з товарами. Тварині швидко вдалося дістатися до мети – найвищої полиці.
Це цікаво Ліки від поганого настрою: 45 кумедних фото тварин, які зроблять ваш день кращим
Величезний варан у таїландському супермаркеті: дивіться відео
Попри доволі моторошну картину, відвідувачі магазину не дуже перелякалися. На відео чути сміх та навіть підбадьорливі репліки – люди неначе хотіли, щоб ящір дістався до своєї мети. Це не дивно, адже варани – доволі розповсюджені у Таїланді тварини, а тому місцеві жителі вже звикли часто їх бачити.
Варан влаштував хаос у магазині / Фото з фейсбуку Jejene Narumpa
За словами свідків, ніхто з відвідувачів магазину не постраждав. Продуктів ящір також не чіпав – лише порозкидав їх, поки видирався нагору.
Продавець магазину зателефонував до поліції. Правоохоронці викликали до супермаркету спеціалістів-дресирувальників. Вони на деякий час приспали тварину за допомогою транквілізаторів, аби повернути її у природне середовище.
Поділитися новиною