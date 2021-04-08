В мережі з'явилося вражаюче відео із супермаркету в Таїланді, куди пробрався величезний варан. Користувачі інтернету жартують, що цей ящір – Годзілла у реальному житті.

У короткому відеоролику можна побачити як гігантський варан (довжиною приблизно 1,8 метра) видирається вверх по полицях з товарами. Тварині швидко вдалося дістатися до мети – найвищої полиці.

Це цікаво Ліки від поганого настрою: 45 кумедних фото тварин, які зроблять ваш день кращим

Довідка. Варанів вважають одними з найбільших ящірок у світі. Дорослий варан може важити понад 50 кілограмів. Ці тварини розповсюджені в Африці, Азії, Австралії та Новій Гвінеї. Здебільшого варани харчуються дрібними тваринами та тримаються осторонь від людей.

Величезний варан у таїландському супермаркеті: дивіться відео

Попри доволі моторошну картину, відвідувачі магазину не дуже перелякалися. На відео чути сміх та навіть підбадьорливі репліки – люди неначе хотіли, щоб ящір дістався до своєї мети. Це не дивно, адже варани – доволі розповсюджені у Таїланді тварини, а тому місцеві жителі вже звикли часто їх бачити.



Варан влаштував хаос у магазині / Фото з фейсбуку Jejene Narumpa

За словами свідків, ніхто з відвідувачів магазину не постраждав. Продуктів ящір також не чіпав – лише порозкидав їх, поки видирався нагору.

Продавець магазину зателефонував до поліції. Правоохоронці викликали до супермаркету спеціалістів-дресирувальників. Вони на деякий час приспали тварину за допомогою транквілізаторів, аби повернути її у природне середовище.