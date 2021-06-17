У суботу, 12 червня, муніципальній охороні з "Екопатруля" поступив терміновий виклик від сімейної пари. Люди виявили у своїй квартирі непроханого гостя та поспішили звернутися за допомогою.

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Небезпечний гість зацікавив собаку подружжя. Він привернув увагу господарі гучним гавкотом,

– розповів старший інспектор міської варти Варшави Єжи Ябрашко.

Пара припускає, що скорпіон приїхав з ними з самої Італії, але як і коли він пробрався у багаж туристи не знають. Представники "Екопатруля" прибули на місце, зловили кількасантиметрового скорпіона та доставили його у Варшавський зоопарк. На щастя при цьому ніхто не постраждав.

Зауважимо, що укус скорпіона є надзвичайно небезпечним. Його отрута, залежно від виду членистоногого, може викликати ряд неприємних симптомів (свербіж, головний біль, нудоту, ускладнене дихання, пришвидшене серцебиття тощо) чи набагато серйозніші наслідки, зокрема й втрату свідомості, параліч та навіть смерть.

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