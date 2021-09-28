Похоже на скриншот игры: появился первый кадр из сериала по игре The Last of Us с Элли и Джоэлом

26 сентября фанаты праздновали "День The Last of Us". Обычно в этот день поклонникам игры представляют свежие новости, арты, мерч и тому подобное. Но в этом году самым большим сюрпризом стал кадр из будущего сериала HBO.

Кадр из сериала привлек много внимания. На фотографии изображены два персонажа, которые выглядят почти так же, как в игре.

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В кадре – два главных героя, девочка-подросток Элли и контрабандист Джоэл, в исполнении Беллы Рэмси и Педро Паскаля соответственно. На заднем плане видны обломки разбившегося самолета.

На это время мы скажем, что нам нравится то, что разрабатывает команда, и мы хотим дать им время для реализации своего амбициозного проекта. Мы расскажем больше, когда он будет готов,

– заявили авторы сериала.

Продюсером The Last of Us на HBO выступит автор сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин. К проекту также привлечен Нил Дракманн – креативный директор Naughty Dog, компании-разработчика оригинальной игры.

О чем игра The Last Of Us

Это приключенческий экшен, рассказывающий историю Джоэла и Элли, стремящихся выжить в разрушенном, пораженном страшной эпидемией мире. Паре героев предстоит пересечь разрушенные США, чтобы добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни. Во время этого перехода Джоэл и Элли не раз столкнутся с другими мутантами и выжившими людьми, которые могут как помочь им, так и убить.



В этой игре помимо сражений с противниками присутствует элемент исследования мира. Игроки исследуют локации, сражаются или намеренно избегают сражений с некоторыми врагами. Кроме одиночного режима, в игре присутствует мультиплеер, где кланы выживших борются за ресурсы.

Первый сезон будет состоять 10 эпизодов. Возможно, шоу получит восемь сезонов. Точной даты пока нет, однако известно, что премьера первого сезона сериала запланирована на начало 2022 года.

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