Это означает, что обе женщины сорвали джекпот.

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59-летняя женщина рассказала, что они с подругой играли вместе в лотерею в течение некоторого времени.

Мы с подругой всегда проговаривали, что если выиграем в лотерею, то разделим деньги. Вместо того, чтобы покупать один билет для нас обоих, мы начали покупать отдельные билеты с одинаковыми номерами,

– рассказала женщина.

Она приобрела билет на розыгрыш Powerball 21 февраля, а ее подруга приобрела билет с теми же номерами.

Я была шокирована, когда однажды поздно вечером мне позвонила моя подруга и сообщила, что мы выиграли с нашими номерами в Powerball. Она сказала мне, что я выиграла 100 000 долларов, а она выиграла 50 000 долларов, потому что забыла добавить Power Play к ее билету. Так захватывающе и весело переживать вместе, – добавила она.

Счастливица сказала, что планирует использовать свой выигрыш, чтобы поехать в отпуск с семьей, а остальные на сбережения.

Ранее мы писали о пожилой паре из Британии, которая потратила последние деньги, которые были на ее банковском счете, чтобы приобрести лотерейный билет. Впоследствии жена узнала, что таки выиграла в лотерею.