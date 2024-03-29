По ее словам, она просто остановилась в одном из магазинов, чтобы купить крекеров.

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Она не смогла найти нужное печенье, поэтому попросила помощи у менеджера. Пока ждала его менеджера, ее взгляд упал на виртуальную лотерею Racetrax. Женщина сделала ставку в Superfecta Box на то, что 8, 9, 10 и 12 лошадей пересекут финишную прямую в первых четырех местах.

Менеджер подтвердил, что в магазине нет нужных ей крекеров, поэтому она положила свой билет на Racetrax и вышла из магазина.

Женщина даже не надеялась выиграть

Счастливица рассказала, что позже проверила билет, но не думала, что он выигрышный. Когда она прислала фото билета своему сыну, они оба были ошеломлены. Женщина выиграла 30 тысяч долларов.

Ранее мы писали о мужчине из Балтимора, который решил впервые в жизни испытать удачу в лотерее. Он купил билет прямой ставки в размере 1 доллар для игры Мэрилендской лотереи и сорвал куш.