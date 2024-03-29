За її словами, вона просто зупинилася в одному з магазинів, аби купити крекерів.

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Вона не змогла знайти потрібне печиво, тому попросила допомоги у менеджера. Поки чекала його менеджера, її погляд впав на віртуальну лотерею Racetrax. Жінка зробила ставку в Superfecta Box на те, що 8, 9, 10 і 12 коней перетнуть фінішну пряму в перших чотирьох місцях.

Менеджер підтвердив, що в магазині немає потрібних їй крекерів, тому вона поклала свій білет на Racetrax і вийшла з магазину.

Жінка навіть не сподівалася виграти

Щасливиця розповіла, що пізніше перевірила квиток, але не думала, що він виграшний. Коли вона надіслала фото білета своєму синові, вони обидва були приголомшені. Жінка виграла 30 тисяч доларів.

Раніше ми писали про чоловіка з Балтимора, який вирішив вперше у житті випробувати удачу у лотереї. Він купив білет прямої ставки в розмірі 1 долар для гри Мерілендської лотереї і зірвав куш.