70-річна Марлін Андерсон зізналася, що спершу подумала, що повідомлення про виграш надіслали шахраї.

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Марлін спочатку думала, що виграла всього 1 000 фунтів стерлінгів, але, побачивши зайві нулі, злякалася, що попалася на вудку шахраїв.

Я почала рахувати нулі, але не могла повірити в те, що бачу, і перерахувала їх знову. Я продовжувала думати, що це не може бути правдою і, мабуть, це шахрайство. Насправді я думаю, що новина ще не до кінця усвідомлена. Ні Єн, ні я не можемо в це повірити. Усе ще здається дуже сюрреалістичним,

– додала жінка.

Відомо, що вона зірвала джекпот у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Куди пара витратить гроші

Марлін наголосила, що цей виграш став дуже доречним, адже дозволить забезпечити її чоловікові Іену найкращу якість життя. Жінка планує витратити свій великий виграш на купівлю бунгало, щоб полегшити життя своєму чоловікові 77-річному Ієну, який страждає на серйозне захворювання легенів.

Купівля бунгало дасть змогу Йену мати власну спальню, а нам – вітальню, і все це на одному рівні. Це буде так незвично, адже ми так довго не могли цього зробити. Він зможе прожити залишок свого життя в комфорті,

– розповіла вона.

Також відомо, що пара вже купила новий автоматичний автомобіль Citroen DS 7 Rivoli.