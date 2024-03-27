Як розповіли представники лотереї, Альона Зварич – військовослужбовиця, яка зараз перебуває у декреті.
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Відомо, що дівчина придбала лотерейний білет за 20 гривень.
У нас із подругами є чудова традиція – ми час від часу заходимо на каву та купуємо лотерейки, щоб просто розважитися. Купували саме лотерейки-стирачки, зокрема й "Грошенята", адже вони не дорогі, і навіть якщо не було виграшу, то було не шкода витраченої суми. Але частіше траплялися виграшні білети, хоч з невеликими сумами,
– розповіла переможниця.
До чого тут гороскоп
Наприкінці лютого Альона побачила у гороскопі на березень гарний прогноз для свого знаку зодіаку, і одразу вирішила, що потрібно купити лотерею.
"Зайшовши у магазин, я купила лотерею, це була остання така лотерея. Вона виявилася виграшною. Я не могла повірити, що виграла таку значну суму. Емоції вирували, в мене просто не було слів", – згадала Альона.
Вона додала, що витратить гроші на те, про що досить давно мріяла.
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