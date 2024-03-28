70-летняя Марлин Андерсон призналась, что сначала подумала, что сообщение о выигрыше прислали мошенники.

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Марлин сначала думала, что выиграла всего 1 000 фунтов стерлингов, но, увидев лишние нули, испугалась, что попалась на удочку мошенников.

Я начала считать нули, но не могла поверить в то, что вижу, и пересчитала их снова. Я продолжала думать, что это не может быть правдой и, видимо, это мошенничество. На самом деле я думаю, что новость еще не до конца осознана. Ни Ен, ни я не можем в это поверить. Все еще кажется очень сюрреалистичным,

– добавила женщина.

Известно, что она сорвала джекпот в размере 1 миллиона фунтов стерлингов.

Куда пара потратит деньги

Марлин отметила, что этот выигрыш стал очень уместным, ведь позволит обеспечить ее мужу Иэну лучшее качество жизни. Женщина планирует потратить свой большой выигрыш на покупку бунгало, чтобы облегчить жизнь своему мужу 77-летнему Иену, который страдает серьезным заболеванием легких.

Покупка бунгало позволит Йену иметь собственную спальню, а нам – гостиную, и все это на одном уровне. Это будет так необычно, ведь мы так долго не могли этого сделать. Он сможет прожить остаток своей жизни в комфорте,

– рассказала она.

Также известно, что пара уже купила новый автоматический автомобиль Citroen DS 7 Rivoli.