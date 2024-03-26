Мужчина признался, что никак не мог придумать 5 случайных чисел.

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Поэтому он попросил продавца сделать это.

Я никогда раньше не играл и не мог придумать 5 случайных чисел, поэтому я сказал продавцу выбрать числа для меня. Я не ожидал, что что-то выиграю,

– рассказал счастливчик.

Мужчина попросил работника на заправке проверить, выиграл ли он что-то, и ему сказали, что его билет был "принес большой выигрыш", но работник на заправке не сказал, сколько он выиграл. Впоследствии выяснилось, что счастливчик сорвал джекпот в размере 50 000 долларов.

Теперь, став на много тысяч долларов богаче, мужчина расплатится по счетам и "побалует свою жену".

Ранее мы писали об американке, которая сорвала джекпот в лотерею. Сумма ее выигрыша составляет 1 миллион долларов. Поражает, но это уже ее второй выигрыш в лотерею. Произошел он только через 3 года после того, как она уже выиграла в 100 000 долларов.