Счастливый билет принес ей джекпот в размере 50 007 долларов.

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Женщина вспомнила, что приобрела билет на розыгрыш Powerball 4 марта в магазине Giant в Аннаполисе. Она положила его в отдаленный карман своей сумочки и забыла об этом.

Я не проверяю билеты, пока они не прекращают помещаться в карман в моей сумочке,

– объяснила Шер.

Она сказала, что на прошлой неделе у нее наконец закончилось место, и она взяла билеты в магазин, чтобы отсканировать их. Там ей рассказали, что она выиграла 2 приза: 7 долларов и 50 000 долларов.

"Учитывая реакцию продавца магазина, я подумала, что выиграла достаточно много. Мои колени тряслись и я пыталась не плакать, но держалась, пока не села в машину", – вспомнила она.

По словам женщины, она планирует погасить долги за медицинские услуги и сделать ремонт в доме.

Ранее мы писали о женщине, которая выбрала выигрышную комбинацию чисел в лотерею, которая и помогла ей выиграть. Теперь она имеет прозвище "Счастливая мама".