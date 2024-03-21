Однако американке, которая имеет прозвище "Счастливая мама", повезло.

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Она рассказала, что однажды ночью проснулась от плача ребенка. После того, как женщина положила ребенка обратно в кровать, ей было трудно заснуть.

Поэтому, чтобы не скоротать время, она открыла программу для лотереи на своем телефоне. Тогда женщина не могла поверить, что она выиграла 1,4 миллиона долларов.

Я играла в Lucky Day Lotto, используя дни рождения моих детей как свои счастливые числа,

– сказала она.

Выигрышными номерами, которые были выбраны номера: 6, 8, 16, 16 17 и 20.

Ранее женщина из Миссури, США, доказала, что стойкость и вера в свои принципы могут привести к невероятным результатам. Она не меняла своих лотерейных номеров в течение четырех десятилетий. Ее выдержка была вознаграждена колоссальным успехом. Женщина одержала победу в лотерее, заработав 80 тысяч долларов.

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