В конце концов, настойчивость женщины окупилась.

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Счастливица таки выиграла в лотерею. Сумма ее приза составляет 80 тысяч долларов. Известно, что именно сын победительницы проверил билет в розничном магазине и был шокирован, когда узнал о джекпоте.

Он вышел из магазина и сразу позвонил счастливице, не удержавшись рассказал, что она стала на 80 тысяч долларов богаче. Победительница сообщила, что мечтает приобрести новое авто.

Подобные случаи выигрыша в лотерею

Такая же тактика сработала и у австралийца, который 15 лет играл в лотерею, используя одни и те же номера. Однажды он все же выиграл в лотерею. Выигрышными номерами были 17, 12, 36, 42, 13 и 34, а дополнительными – 41 и 38.

Повезло американцу Полу Каудиллу из Уинстон-Сейлема. Он в течение последних семи лет постоянно играл в лотерею, используя одни и те же номера все время. И наконец через 7 лет его тактика сработала – выиграл приз в размере 25 000 долларов в год на протяжении всей жизни.

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