Поражает, но это уже ее второй выигрыш в лотерею. Произошел он только через 3 года после того, как она уже выиграла в 100 000 долларов.

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Счастливица узнала о своем выигрыше прямо в магазине. По ее словам, она сразу же начала кричать, чем напугала других посетителей.

Я просто кричала. Мы все там кричали,

– вспомнила она.

Ранее женщина уже выигрывала джекпот в 100 000 долларов в новогодней лотерее миллионеров в Вирджинии в 2021 году. Известно, что женщина не имела специальной тактики или стратегии. Она просто играла в лотерею.

Победительница пока не сказала, есть ли у нее ближайшие планы относительно ее последнего выигрыша.

Ранее мы писали о женщине, которая так часто выигрывала в лотерею, что ее начали подозревать в мошенничестве. Поэтому она даже чувствовала себя преступницей.

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