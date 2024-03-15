По ее словам, из-за этого она даже чувствовала себя преступницей.

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Известно, что британка выиграла несколько небольших джекпотов в течение нескольких лет, суммарно они составили 23 600 фунтов стерлингов.

Женщина рассказала, что тратит 60 фунтов стерлингов в неделю на билеты в лотерею, но после ее последнего выигрыша в 800 фунтов стерлингов на билете HotPicks стоимостью 1 фунт стерлингов ее расследовал новый оператор Allwyn.

Это меня так напрягло, и я в ярости. Со мной обращались как с преступником,

– сказала женщина.

Мать троих детей утверждала, что к ней домой пришел бывший детектив и требовал подтвердить свою личность, сфотографировал ее паспорт и просил показать банковские выписки.

Через два дня после розыгрыша Амелия пошла на почту, чтобы попытаться забрать свой выигрыш, однако работники сказали ей, что она должна вернуться в магазин, где она купила билет, чтобы забрать свои деньги. Она призналась, что такой опыт заставил ее чувствовать себя "очень беспокойно и расстроено". И именно это оттолкнет ее от покупки еще одного билета Lotto.

Ранее жителю города Червоноград, что во Львовской области, повезло сорвать джекпот в лотерею. Он выиграл приз в размере 1 000 000 гривен, играя в "Лото-Забава". Интересно, что сам лотерейный билет стоил всего 30 гривен.