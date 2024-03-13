Интересно, что сам лотерейный билет стоил всего 30 гривен.

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Победитель рассказал, что уже давно играет в "Лото-Забава", с первых тиражей. За все эти годы участия в лотерее, он неоднократно выигрывал, хотя другие выигрыши были значительно меньше. Самый большой из его выигрышей составил 4000 гривен. Но он всегда мечтал о джекпоте.

Интересно, что мужчина сначала не понял, что стал лотерейным миллионером. Он подумал, что выиграл 47 500 гривен. Но когда его дочь позвонила представителям лотереи, то узнала, что выигрыш ее отца составил 1 000 000 гривен.

Куда мужчина потратит деньги

Победитель решил разделить свой выигрыш с 10 детьми и 12 внуками, еще и правнукам планирует сделать подарки. Кстати, его родственники скептически относились к лотереям. Очевидно, сейчас они изменили свое мнение.

Ранее мы писали, что в первый день весны волынянка выиграла 500 000 гривен в мгновенную лотерею "Деньги". Счастливица узнала о своем джекпоте прямо на кассе супермаркета.

Усі ми різні, а отже, відрізнятися повинні і наші розваги. Тож поки одні обирають спокійні прогулянки чи похід у кіно, ви можете сповна насолоджуватися азартом та отримувати королівські призи. З цим допоможе slotoking – передовий майданчик, де можна знайти головні гемблінг-новинки.