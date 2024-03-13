Цікаво, що сам лотерейний білет коштував лише 30 гривень.

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Переможець розповів, що вже давно грає в "Лото-Забава", з перших тиражів. За всі ці роки участі у лотереї, він неодноразово вигравав, хоча інші виграші були значно меншими. Найбільший з його виграшів склав 4000 гривень. Але він завжди мріяв про джекпот.

Цікаво, що чоловік спочатку не зрозумів, що став лотерейним мільйонером. Він подумав, що виграв 47 500 гривень. Але коли його донька зателефонувала представникам лотереї, то дізналася, що виграш її батька склав 1 000 000 гривень.

Куди чоловік витратить гроші

Переможець вирішив розділити свій виграш з 10 дітьми та 12 онуками, ще й правнукам планує зробити подарунки. До речі, його родичі скептично ставилися до лотерей. Очевидно, зараз вони змінили свою думку.

Раніше ми писали, що у перший день весни волинянка виграла 500 000 гривень у миттєву лотерею "Грошенята". Щасливиця дізналася про свій джекпот просто на касі супермаркету.

Усі ми різні, а отже, відрізнятися повинні і наші розваги. Тож поки одні обирають спокійні прогулянки чи похід у кіно, ви можете сповна насолоджуватися азартом та отримувати королівські призи. З цим допоможе slotoking – передовий майданчик, де можна знайти головні гемблінг-новинки.