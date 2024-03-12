Так, один з мандрівників зірвав джекпот, граючи в ігрові автомати.

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Сталося це у міжнародному аеропорту Гаррі Рейда у Лас-Вегасі. За словами представника International Game Technology, чоловік виграв джекпот у розмірі 782 467 доларів.

Мандрівник грав на автоматі Wheel of Fortune Gold Spin Triple Red Hot 7s. Поки особа щасливчика залишається в секреті. Як і те, куди він збирається витратити свій чималий приз.

Що відомо про Міжнародний аеропорт Гаррі Рейда у Лас-Вегасі Аеропорт розташований неподалік від всесвітньо відомого Стрипу з його розкішними казино та готелями, є одним з основних воріт для любителів азартних ігор та відвідувачів міста розваг. Відомий своєю унікальною атмосферою, аеропорт відображає азартний дух Лас-Вегаса, пропонуючи пасажирам ігрові автомати прямо в терміналах, що дозволяє їм зануритися в ігрову атмосферу міста ще до того, як вони встигнуть залишити аеропорт.



Таким чином, аеропорт не просто забезпечує транспортні послуги, а й стає частиною унікального досвіду Лас-Вегаса, відображаючи його ідентичність як світової столиці розваг та азартних ігор.

Раніше ми писали про ще одного щасливчика, який фантастично завершив свою відпустку в аеропорту Лас-Вегаса. Невідомий чоловік виграв джекпот у розмірі 1,3 мільйона доларів. Такого успіху чоловік досяг, коли грав на автоматі Wheel of Fortune Triple Double Emeralds.

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