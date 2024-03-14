Сам лотерейный билет женщина приобрела, когда вместе с женихом была в Andale.

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Она вспомнила, что муж тогда играл в Club Keno, а она решила сыграть в Powerball. Женщина рассказала, что она выбрала свои номера рандомно, не имея никакой стратегии. На следующий день из социальных сетей она узнала, что очень удачно сопоставила 5 белых шаров.

На следующее утро я листала фейсбук и увидела пост о выигрышном билете Powerball, который продали в Andale,

– вспомнила она.

В заметке были выигрышные номера, поэтому она сразу их узнала.

"Я отсканировала свой билет в приложении "Лотерея", и когда на экране появился миллион долларов с конфетти, я не могла поверить. Я позвонила своим дочерям и жениху, чтобы рассказать хорошие новости", - сказал мужчина.

По словам женщины, ее шок до сих пор не исчез. Победительница сообщила, что планирует использовать часть своего выигрыша, на семейное путешествие.

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