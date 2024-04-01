Це означає, що обидві жінки зірвали джекпот.

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59-річна жінка розповіла, що вони з подругою грали разом у лотерею протягом деякого часу.

Ми з подругою завжди проговорювали, що якщо виграємо в лотерею, то розділимо гроші. Замість того, щоб купувати один квиток для нас обох, ми почали купувати окремі квитки з однаковими номерами,

– розповіла жінка.

Вона придбала білет на розіграш Powerball 21 лютого, а її подруга придбала квиток із тими самими номерами.

Я була шокована, коли одного разу пізно ввечері мені подзвонила моя подруга та повідомила, що ми виграли з нашими номерами у Powerball. Вона сказала мені, що я виграла 100 000 доларів, а вона виграла 50 000 доларів, тому що забула додати Power Play до її квитка. Так захоплююче та весело переживати разом, – додала вона.

Щасливиця сказала, що планує використати свій виграш, щоб поїхати у відпустку з родиною, а решту на заощадження.

Раніше ми писали про літню пару з Британії, яка витратила останні гроші, які були на її банківському рахунку, щоб придбати лотерейний білет. Згодом дружина дізналася, що таки виграла у лотерею.