Пернатый грабитель: попугай украл у туристов камеру и снял себя на видео

Семья путешественников, приехавших в парк Фьорленд в Новой Зеландии, стали жертвой местного грабителя. Им оказался попугай. Он украл у них камеру GoPro и улетел с места преступления.

Попугай снял свое преступление на видео

Пернатый был представителем привычного для того региона вида альпийских попугаев кеа, которые известны игривым и озорным нравом. Они нередко воруют у туристов разные вещи – кошельки, украшения, еду и прочее. Поэтому поведение крылатого вора, которого встретила семья Верхул, не было странным.

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Путешественники исследовали тропу Кеплера и остановились в одном из домиков, расположенных там. Они поставили GoPro на перила, чтобы снять птиц, но одна из них решила сделать видео более динамичным.

Попугай схватил камеру и улетел, оставив туристов позади. Полет длился недолго. Птица остановилась и решила исследовать украденную вещь подробнее. Вероятно, попугай надеялся, что украл что-нибудь съедобное, потому что некоторое время активно клевал камеру. Ему даже удалось отломить кусок пластика.

Жертвы пернатого ограбления смогли вернуть свою вещь. Когда попугай полетел с их камерой, они отправились в том же направлении, ориентируясь на крики попугаев. "Мой сын решил пойти поискать посреди камней, которые выглядели хорошим местом для приземления. Оказалось, что кеа все еще сидел там и снимал себя", – рассказал Алекс Верхул.

Попугай украл камеру GoPro и снял себя на видео: смотрите видео

Животные-видеооператоры

Этот попугай не стал первым видеооператором в мире животных. Ранее мы рассказывали о медведе-блогере, который нашел включенную GoPro посреди леса и снял себя и окружающие пейзажи на видео. Через 4 месяца после этой съемки камеру нашел мужчина, и медвежье видео стало достоянием сети.

А вот другого попугая в Бразилии заинтересовала уличная камера видеонаблюдения. Он не только подробно изучил незнакомое устройство, но и стал героем вирусного интернет-ролика.

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