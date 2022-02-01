Этот магазин продает подержанные вещи, которые жертвуют люди, а вырученные средства идут на благотворительность. Женщина пришла туда с двумя детьми. Она спешила выйти из раздевалки, и потому забыла там сумку, которую купила летом за 564 фунта стерлингов (21 500 гривен).

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Посетительница вернулась в магазин, когда поняла, что оставила сумку, но он уже закрылся. Когда она пришла туда на следующий день, ей сказали, что сумку продали. Сумму, за которую купили ее вещь, женщине не сообщили. Однако, учитывая ценовую политику магазина, можно предположить, что сумку купили значительно дешевле, чем она стоила на самом деле.

Сумка, которую случайно продали в магазине / Фото владелицы

Больше всего клиентку магазина возмутило, что сумку продали вместе с другими вещами, которые были внутри, в том числе и ключами. Однако в магазине сказали, что она была пустой.

Когда вы продаете что-нибудь в магазине, вы должны знать, что у вас есть и на вещах должны быть ценники. Вы не можете продавать что-нибудь просто так, особенно если это дизайнерский продукт,

– поделились женщина.

В магазине извинились за этот инцидент. Видео с камер наблюдения показали, что женщина вышла из раздевалки без сумки, а через час другой покупатель взял ее и пошел к кассе.

Представители магазина пытаются уладить проблему. С помощью полиции они планируют выяснить, кто купил сумку, и просят этого человека вернуть вещь настоящей владелице.