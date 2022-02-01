Цей магазин продає вживані речі, які жертвують туди люди, а виручені кошти йдуть на благодійність. Жінка прийшла туди з 2 дітьми. Вона поспішала вийти з роздягальні, і тому забула там сумку, яку купила влітку за 564 фунти стерлінгів (21 500 гривень).

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Відвідувачка повернулася до магазину, коли зрозуміла, що залишила сумку, але він вже зачинився. А коли вона прийшла туди наступного дня, їй сказали, що сумку продали. Суму, за яку купили її річ, жінці не повідомили. Однак, зважаючи на цінову політику крамниці, можна припустити, що сумку купили значно дешевше, ніж вона коштувала насправді.

Сумка, яку випадково продали у магазині / Фото власниці

Найбільше клієнтку магазину обурило, що сумку продали разом з іншими речами, які були всередині, зокрема й ключами. Проте в крамниці сказали, що вона була порожньою.

Коли ви продаєте щось в магазині, ви маєте знати, що у вас є і на речах мають бути цінники. Ви не можете продавати щось просто так, особливо якщо це дизайнерський продукт,

– поділилися жінка.

У магазині перепросили за цей інцидент. Відео з камер спостереження справді показали, що жінка вийшла з роздягальні без сумки, а через годину інший покупець взяв її та пішов до каси.

Представники крамниці намагаються владнати проблему. За допомогою поліції вони планують з'ясувати, хто саме купив сумку, і просять цю людину повернути річ справжній власниці.

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