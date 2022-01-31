Для цього потрібно лише прийти до РАЦСу, подати заявку та заплатити адміністративний збір у розмірі 75 швейцарських франків (80 доларів або 2300 гривень). Для порівняння, раніше для здійснення такої процедури потрібно було пройти медичну діагностику, гормональну терапію та пред'явити довідку від лікаря.

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Став жінкою заради пенсії

Скориставшись цією можливістю, чоловік з міста Люцерн подав заявку на зміну статі задля того, щоб раніше вийти на пенсію. У Швейцарії пенсійний вік для жінок становить 64 роки, а для чоловіків – 65. Саме тому чоловік вирішив не чекати ще рік, а піти на відпочинок та отримувати нарахування вже.

Він прийшов до РАЦСу, пройшов коротку співбесіду та заплатив необхідну суму. Держслужбовці не зобов'язані перевіряти "глибокі переконання" людей, які хочуть змінити стать. Відмовити вони можуть лише якщо заявник під час співбесіди прямо скаже, що хоче змінити документи для жарту або з шахрайською метою.

Чоловік, про якого йде мова, у цьому не зізнався, тому йому справді змінили стать у документах. Тепер він абсолютно законно може претендувати на пенсійні виплати.

Критики закону

Закон про спрощення процедури зміни статі критикували ще до того, як він вступив у дію. Деякі політики припускали, що чоловіки почнуть змінювати стать, щоб ухилитися від служби в армії або раніше вийти на пенсію. Як бачимо, ці прогнози вже почали здійснюватися.

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