Персонажі коміксів у паспортах

Тепер відмітки про нові подорожі супроводжуватимуть Смурфики, Тінтін, Блейк і Мортімер, Віллі і Ванда, Суске і Віске, Щасливчик Люк. Ця ідея покликана просувати національну культуру та бельгійських персонажів, популяризувати комікси, а крім того й підвищити безпеку.

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За словами міністерки закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, через те, що бельгійські паспорти є одними з найкращих у світі, вони є не лише предметом гордості, а й об'єктом інтересу фальшивомонетників.

Саме тому у Бельгії постійно працюють над покращенням безпеки, результатом чого і стали новий вигляд паспортів та нові методи персоналізації. З відеопрезентації паспорта стає зрозуміло, що скопіювати його буде нелегко.

Введення нових паспортів також дає нам можливість виділити дев'яте мистецтво, комікс, який є центральним елементом нашої культури і нашого впливу закордоном,

– додала міністерка Софі Вільмес.

Якими будуть нові бельгійські паспорти: дивіться відео

Новий дизайн паспорта не вплине на його ціну, вона залишиться попередньою. За оформлення закордонного паспорта у Бельгії потрібно заплатити 65 євро (2100 гривень) для дорослих та 35 євро (1130 гривень) для дітей.

З нагоди редизайну, у Музеї історії коміксів у Брюсселі пройде тимчасова виставка, присвячена історії бельгійського паспорта. Вона триватиме з 28 січня по 6 березня 2022 року.