Персонажи комиксов в паспортах

Теперь отметки о новых путешествиях будут сопровождать Смурфики, Тинтин, Блэйк и Мортимер, Вилли и Ванда, Суске и Виске, Счастливчик Люк. Эта идея призвана продвигать национальную культуру и бельгийских персонажей, популяризировать комиксы, а также повысить безопасность.

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По словам министра иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, из-за того, что бельгийские паспорта являются одними из лучших в мире, они стали не только предметом гордости, но и объектом интереса фальшивомонетчиков.

Именно поэтому в Бельгии постоянно работают над улучшением безопасности, результатом чего стали новый вид паспортов и новые методы персонализации. Из видеопрезентации паспорта становится понятно, что скопировать его будет нелегко.

Введение новых паспортов также дает нам возможность выделить девятое искусство, комикс, являющийся центральным элементом нашей культуры и нашего влияния за рубежом,

– добавила министерша Софи Вильмес.

Какими будут новые бельгийские паспорта: смотрите видео

Новый дизайн паспорта не отразится на его цене, она останется прежней. За оформление загранпаспорта в Бельгии нужно заплатить 65 евро (2100 гривен) для взрослых и 35 евро (1130 гривен) для детей.