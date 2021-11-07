Наверное, именно это недавно произошло в Бразилии, когда любопытный попугай обнаружил камеру наблюдения за дорожным движением. Птица исследовала свою находку буквально со всех сторон, а еще, сама того не зная, стала героиней забавного видео, покорившего сеть.

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Ролик опубликовали в твитере компании Arteris Planalto Sul , которая отвечает за управление автомагистралью BR-116. Там его просмотрели почти 270 тысяч раз .

Сегодня утром мы получили специальный визит к одной из наших камер видеонаблюдения в Куритибе. Гость был идентифицирован как попугай вида Amazona Aestiva,

– написали представители компании.

Попугай нашел камеру наблюдения в Бразилии: смотрите видео