Мабуть, саме це нещодавно трапилося у Бразилії, коли допитливий папуга виявив камеру спостереження за дорожнім рухом. Птах дослідив свою знахідку буквально зі всіх боків, а ще, сам того не знаючи, став героєм кумедного відео, яке підкорило мережу.

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Ролик опублікували у твітері компанії Arteris Planalto Sul, яка відповідає за управління автомагістраллю BR-116. Там його переглянули майже 270 тисяч разів.

Сьогодні вранці ми отримали спеціальний візит до однієї з наших камер відеоспостереження в Курітібі. Гість був ідентифікований як папуга виду Amazona Aestiva,

– написали представники компанії.

Папуга знайшов камеру спостереження у Бразилії: дивіться відео



Державний природоохоронний орган підтвердив вид птаха. Виявилося, що цих папуг часто заводять як домашніх улюбленців у США, але у своєму природному середовищі, а саме в деяких регіонах Бразилії та Болівії, вони перебувають під загрозою зникнення.