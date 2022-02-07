Папуга зняв свій злочин на відео

Пернатий був представником звичного для того регіону виду альпійських папуг кеа, які відомі грайливою та бешкетливою вдачею. Вони нерідко крадуть у туристів різноманітні речі – гаманці, прикраси, їжу та інше. Тож поведінка крилатого крадія, на якого натрапила сім'я Верхулів, не була дивною.

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Мандрівники досліджували стежку Кеплера та зупинилися в одному з будиночків, розташованих там. Вони поставили GoPro на бильце, аби зняти птахів, але один з них вирішила зробити відео більш динамічним.

Папуга схопив камеру і полетів, залишивши туристів позаду. Політ тривав недовго. Птах зупинився і вирішив дослідити вкрадену річ детальніше. Ймовірно, він сподівався, що поцупив щось їстівне, бо якийсь час активно клював камеру. Йому навіть вдалося відламати шматок пластику.

Жертви пернатого пограбування змогли повернути свою річ. Коли папуга полетів з їхньою камерою, вони вирушили у тому ж напрямку, орієнтуючись на крики папуг. "Мій син вирішив піти пошукати посеред каміння, яке виглядало хорошим місце для приземлення. Виявилося, що кеа досі сидів там і знімав себе", – розповів Алекс Верхул.

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Тварини-відеооператори

Цей папуга не став першим відеооператором у світі тварин. Раніше ми розповідали про ведмедика-блогера, який знайшов увімкнену GoPro посеред лісу та зняв себе і довколишні пейзажі на відео. Через 4 місяці після цієї зйомки камеру знайшов чоловік, і ведмеже відео стало надбанням мережі.

А от іншого папугу у Бразилії зацікавила вулична камера відеоспостереження. Він не лише детально дослідив незнайомий пристрій, а й став героєм вірусного інтернет-ролика.

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