Онлайн-шопинг уже давно стал частью нашей жизни. Все больше людей делают покупки в интернете, вместо того, чтобы тратить время в обычных магазинах и торговых центрах. Это быстро и удобно, однако выбирать товар и продавца нужно внимательно, чтобы не оказаться на месте людей из этой подборки.

DeMilked подготовили подборку фотографий от людей из сети, которые зря потратили средства и разочаровались в онлайн-покупках. Читайте также: Когда провалы одних – развлечения для других: смешные Zoom-фейлы во время видео-конференций "Обязательно проверяйте размер, когда заказываете лакомство" "Вчера сестра заказывала кексы по случаю моей помолвки, и отправила кондитеру фотографию слева. Справа – то, что она получила сегодня. По-моему, это похоже на серебряный унитаз, а не на кольцо" "Я заказывала оберточную бумагу, но произошла какая-то ошибка и теперь у меня есть огромный постер с моими лицами. Я даже не злюсь" "У меня крупный кот, поэтому я заказал самый большой домик" "Что может пойти не так, если вы закажете платье на AliExpress" "Я 6 месяцев ждал пока мой заказ изготовят" "Сегодня моя жена получила книгу, которую заказала 10 лет назад" "Не покупайте виниры в Интернете" "Мой костюм Пеннивайза на Хэллоуин" "Мой парень заказал пару носков со своими фото. Один носок правильный, но мы не знаем, кто изображен на втором" "Мой друг купил большой настенный гобелен, но пришло немного не то" "Вязаный свитер – это ничто иное, как печать на тонкой ткани" "Я заказала салфетки онлайн, и вот что мне пришло" "Интернет-магазины всегда меня удивляют" "Подруга заказала футболку в интернете, а я третий день плачу от смеха" "Моя жена пьет вино и заказывает вещи, которые рекламируют в Instagram. На этот раз она купила кактус для кошек, а получила только веревки без инструкции и других составляющих" "Никогда ничего не покупайте без живых фотографий" "Шапка, которую я заказал, и шапка, которую я получил" "Спасибо, Amazon" "Моя подруга заказывала ковер, чтобы подарить нашему другу на день рождения. Но никто не подумал, что нужно проверить размер. Он стоил 150 долларов" "Увидела рекламу в Facebook и купила" "Заказала платье для себя, но его размер подошел моей собаке" "Я купил в интернете ноутбук за 850 долларов, ждал доставку 2 недели, а в результате получил 3 бутылки сока" "Моя девушка была очень счастлива, когда нашла эту пластинку на eBay за 2,5 фунта. Оказалось, что это игрушка для кукольного домика" "Без комментариев" "Я купил маску Ночного Короля на eBay" "Кажется эту коробку отправлял кто-то очень голодный" "Не заказывайте платье для выпускного вечера в интернете" "Что купила моя сестра, и что она получила" "Я так ждала это кольцо, и была разочарована, когда увидела это" "Купила это платье, и очень волновалась, чтобы его доставили вовремя. Можно было не волноваться" Читайте также: Булгур и кошачий корм: клиенты Amazon заказывали PS5, а получили что угодно, только не консоль