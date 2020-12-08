Онлайн-шопінг вже давно став частиною нашого життя. Все більше людей роблять покупки в інтернеті, замість того, щоб тратити час у звичайних магазинах та торгових центрах. Це швидко та зручно, проте обирати товар та продавця потрібно уважно, щоб не опинитися на місці людей з цієї добірки.

DeMilked підготували добірку фотографій від людей з мережі, які даремно витратили кошти та розчарувалися в онлайн-покупках. Читайте також: Коли провали одних – розваги для інших: підбірка смішних Zoom-фейлів під час відеоконференцій "Обов'язково перевіряйте розмір, коли замовляєте ласощі" "Вчора сестра замовляла кекси з нагоди моїх заручин, і надіслала кондитеру фотографію зліва. Справа – те, що вона отримала сьогодні. Як на мене, це схоже на срібний унітаз, а не на обручку" "Я замовляла обгортковий папір, але сталася якась помилка і тепер у мене є величезний постер з моїми обличчями. Я навіть не злюсь" "У мене великий кіт, тому я замовив найбільший будиночок" "Що може піти не так, якщо ви замовите сукню на AliExpress" "Я чекав на виготовлення мого замовлення 6 місяців" "Сьогодні моя дружина отримала книгу, яку замовила 10 років тому" "Не купуйте вініри в Інтернеті" "Мій костюм Пеннівайза на Геловін" "Мій хлопець замовив пару шкарпеток зі своїми фото. Одна шкарпетка правильна, але ми не знаємо, хто зображений на іншій" "Мій друг купив великий настінний гобелен, але прийшло трохи не те, що він чекав" "В'язаний светр – це ніщо інше, як друк на тоненькій тканині" "Я замовила серветки онлайн, і ось що мені прийшло" "Інтернет-магазини завжди мене дивують" "Подруга замовила футболку в інтернеті, а я третій день плачу від сміху" "Моя дружина п'є вино і замовляє речі, які рекламують в Instagram. Цього разу вона купила кактус для кішок, а отримала лише мотузки без інструкції та інших складових" "Ніколи нічого не купуйте без живих фотографій" "Шапка, яку я замовив, і шапка, яку я отримав" "Дякую, Amazon" "Моя подруга замовляла килим, щоб подарувати нашому другу на день народження. Але ніхто не подумав, що потрібно перевірити його розмір. Він коштував 150 доларів" "Побачила рекламу у Facebook і купила" "Замовила сукню для себе, але її розмір підійшов моїй собаці" "Я купив в інтернеті ноутбук за 850 доларів, чекав на доставку 2 тижні, а в результаті отримав 3 пляшки соку" "Моя дівчина була дуже щаслива, коли знайшла цю платівку на eBay за 2,5 фунти. Виявилось, що це іграшка для лялькового будиночка" "Без коментарів" "Я купив маску Нічного Короля на eBay" "Здається цю коробку надсилав хтось дуже голодний" "Не замовляйте сукню для випускного вечора в інтернеті" "Що купила моя сестра, і що вона отримала" "Я так чекала на цей перстень, і була розчарована, коли побачила це" "Купила цю сукню, і дуже хвилювалася, щоб її доставили вчасно. Можна було не хвилюватися" Читайте також: Булгур та котячий корм: клієнти Amazon замовляли PS5, а отримали що завгодно, тільки не консоль