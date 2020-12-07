У 2020 році ми увійшли в нову реальність – самоізоляція, віддалена робота, домашнє навчання. Тож платформи для відеоконференцій стали оптимальним рішенням. Такі питання, як "Ти мене чуєш?" і "Ви мене бачите?" ставлять так часто, що вони починають здаватися екзистенціальними. Ми всі пристосовувалися до нашого нового життя віддаленої роботи та навчання – іноді з кумедними результатами.

Через пандемію COVID-19 більшість корпоративних співробітників, що мають офісну роботу, почали працювати віддалено з дому. Відеоконференції відіграють важливу роль для того, щоб організації залишалися на зв'язку зі своїми співробітниками. Такі додатки, як Zoom, Google Hangouts, про які раніше багато хто ніколи не чув, перетворилися на центральну частину нашого життя. І тому не дивно, що деякі користувачі дійсно проявили недосвідченість в цьому середовищі і у багатьох з них щось пішло не так.

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Божевільні часи в усьому світі вимагають більше відеоконференцій, але чи можете ви сказати, що розбираєтесь в цьому трохи краще, ніж інші? Розваги 24 зібрали для вас найкумедніші провали Zoom-конференцій, які стали вірусними і які ви ніколи не захочете повторювати.

Під час відеозв'язку можна не носити штанів, головне не вставайте.

За кожною успішною жінкою стоїть невдаха чоловік без штанів.

Behind every successful woman is an unsuccessful man not wearing any pants:pic.twitter.com/GZsKPsXhub — Joshing Around the Christmas Tree (@joshcarlosjosh) March 24, 2020

Або тато без футболки

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5 — Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020

Не забудьте вимкнути камеру та мікрофон, якщо ви збираєтеся опинитися в будь-якому компрометуючому положенні.

А якщо вирішили розслабитися під улюблене відео, перевірте декілька разів, чи вимкнули ви камеру та мікрофон.

Складно медитувати, коли діти на домашньому навчанні.

Ти хто взагалі такий?